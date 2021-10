Iglesia teme que impugnación a la vacunación de menores sea un distractor

Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que su gobierno impugnará la resolución de un juez el cual resolvió que el Gobierno Federal debe vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 12 a 17 años, aunque no tengan comorbilidades, el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, apuntó que esta respuesta ojalá no sea un distractor a la opinión pública ante el tema de emergencia de la pandemia y otros existentes en nuestro país."Como los obispos ya lo han dicho en un mensaje, desearíamos que la vacunación fuera un poco más ágil y se extendiera a toda la población que puede recibir la vacuna, por lo tanto, esperamos esta respuesta no sea un distractor a la opinión pública ante el tema de emergencia de la pandemia y otros que existen en nuestro país.Y más bien se permita que accedan los niños a la vacuna, puesto que ahora con el regreso a clases de forma física es necesario que también se protejan con la vacunación de acuerdo a la edad que ellos tienen".En referencia al semáforo epidemiológico, indicó que no corresponde al nivel de contagios o la realidad que las familias viven, porque se sigue constatando casos de coronavirus, incluso graves con fallecimientos."Más bien sabemos que el semáforo responde a la capacidad hospitalaria y en ese sentido también los ciudadanos debemos de ponderar, tener una responsabilidad, puesto que no significa que podamos salir libremente, descuidar las medidas de prevención. Creo que responde por un intento para reactivar la economía".Insistió en que como ciudadanos debemos de saber traducir esto y mantener las medidas de prevención para evitar contagios masivos, sobre todo ahora que viene la época de frío y se pueden confundir los síntomas de otras enfermedades con los casos de COVID-19."Por eso los comunicadores, los voceros en las diferentes comunidades debemos de seguir fomentando la prevención, además para que en los municipios no se relajen las medidas y no se provoquen más contagios".