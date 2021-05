Iglesia trabaja con las autoridades que el pueblo elige: Nuncio Apostólico

En un país como México no debe haber votos que se vendan, aunque es entendible cuando hay tanta pobreza entre sus habitantes, consideró el Nuncio Apostólico, Franco Coppola, quien agregó que la gente tiene el gobierno que al final de cuentas eligió.



“Se habla de votos vendidos, que se venden; esto no se puede aceptar aunque se puede entender cuando hay pobreza. Cuando hay pobreza es muy fácil vender su voto para tener algo qué comer, pero esto no se puede aceptar”, expresó.



Añadió que en un país democrático el pueblo debe poder decir su palabra, y cada uno votar de acuerdo a su conciencia. “Las autoridades que tienen son las autoridades que han votado, la Iglesia trabaja junto a las autoridades que el pueblo elige”.



Y es que destacó que en México durante las elecciones el pueblo puede decidir por otras autoridades diferentes a las que gobernaron. “Las autoridades pueden cambiarlas los ciudadanos, está en sus manos, no está en la iglesia decidir quienes son sus representantes, es el pueblo quien las decide”.



Finalmente, insistió que México es un país democrático, libre y tiene elecciones y regularmente, además la población mayor de edad puede votar según su conciencia.