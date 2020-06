Iglesias de Coatepec deberán reabrir con aforo reducido: Ayuntamiento

La jefa de Salud Municipal en Coatepec, Nabil Gómez, informó que las iglesias y templos aún no han oficiado misas con feligreses, no obstante, dijo que se prevé que reabran en los próximos días.



Y es que señaló que se está trabajando en un plan para poder reactivar estos sitios con todos los protocolos de salud, entre ellos un aforo de personas del 35 por ciento, filtros en los accesos y la distribución de gel antibacterial, así como la desinfección de iglesias.



“A nivel municipal hablamos con el Decanato y empezamos con sanitización en las iglesias, porque tentativamente se pueden reaperturar con cierto porcentaje de ingreso de personas pero hay que checar los protocolos sanitarios, el filtro de ingreso, colocación de gel antibacterial, estamos revisando todo esto en el plan y comentarlo con los párrocos responsables de las iglesias”, detalló.



Agregó que, aunque no hay fecha exacta para que las parroquias abran sus puertas a los feligreses, esto podría darse en el próximo mes.



“No hay fecha para que reabran pero estamos trabajando en el plan. De acuerdo al plan, en el mes de julio se podrán estar reabriendo algunos comercios y tal vez ahí incluyamos las iglesias, si respetamos el aforo de personas disminuimos el riesgo”, concluyó.