Iglesias de Veracruz reiniciarán misas con feligreses, anuncia Arquidiócesis

La Iglesia Católica reanudará las eucaristías o misas con feligreses; respetando la sana distancia, así como los protocolos que plantea la autoridad sanitaria y sólo se permitirá un número reducido de personas de acuerdo a la capacidad o tamaño del templo para tratar de evitar contagios de COVID-19.



El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, informó que el número de personas que podrá ingresar a los inmuebles para las eucaristías se determinará de acuerdo al tamaño y espacio disponible.



“Ahora abrimos un poco la posibilidad para que, dependiendo de los lugares, de los espacios, de la amplitud de los templos, se pueda celebrar la Santa Eucaristía con presencia obviamente de fieles pero cuidando la sana distancia, cuidando medidas higiénicas como el lavado de manos, la aplicación de gel, cubrebocas, etcétera, no se permite un número exagerado de feligreses, sino según las circunstancias se va cuidando todo eso”, dijo.



Estas acciones se llevarán a cabo en el marco de la “nueva normalidad” y dependiendo el semáforo regional que plantea la Secretaría de Salud estatal.



Es por lo anterior que no se tocan las campanas para llamar a misa, pues el fin es no abarrotar las iglesias y con ello, evitar eventuales riesgos de contagios entre la población por el coronavirus.



“Iremos atendiendo siempre las indicaciones de las autoridades de salud, es por eso que tampoco se tocan las campanas para llamar a todos, no se hace una convocatoria tan abierta, sino los templos se mantienen abiertos, se están haciendo poco a poco algunas celebraciones y cuidando que no haya multitudes, que haya separación y que no duren tanto las celebraciones”, finalizó Suazo Reyes.