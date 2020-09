Iglesias en Orizaba sólo permitirán ingreso al 30% de su capacidad, señala Obispo

Con el fin de acatar las indicaciones que marca el sector salud en esta nueva normalidad, el acceso a las iglesias es controlado a través de una lista en la que se anotan las personas para mantener la capacidad de los templos al 30 por ciento, indicó el obispo Eduardo Cervantes Merino.



Señaló que a su ingreso, el cual se verifica con la lista de los feligreses que se apuntaron oportunamente, las personas son desinfectadas, pasan por el tapete para desinfectar el calzado y se les toma la temperatura y se les proporciona gel.



Agregó que previamente, la iglesia es desinfectada y al final otra vez se realiza el mismo proceso.



Comentó que en el caso de la catedral si caben 2 mil personas el ingreso sería para 600 que se hayan anotado en el transcurso de la semana, aunque no necesariamente llega esa cantidad.



Mencionó que de cualquier manera, hace el llamado a los adultos mayores o personas que tengan algún riesgo a que no acudan, sino que mejor sigan las homilías por las transmisiones que se hacen en televisión o vía digital, tanto de la catedral como de todas las iglesias de Orizaba.



El obispo llamó a la población a no descuidarse porque el semáforo está en naranja, sino mantener todas las medidas preventivas para que no se vuelva a dar un repunte de casos.