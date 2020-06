Iglesias en Veracruz no respetan Estado Laico e influyen en gobierno, acusan

Silvia Susana Jácome García, responsable del Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTTIQ del DIF Municipal de Xalapa, criticó que la influencia de las iglesias en el gobierno, siga frenando las acciones en beneficio a los derechos de dicha comunidad.



"Nos preocupa y reclamamos enérgicamente que la influencia de las iglesias sigue y siga pensando en las políticas públicas de las legislaciones, en un estado laico como el nuestro eso es inaceptable".



De igual forma, reprobó los hechos que se suscitan con las trabajadoras Trans en la avenida Lázaro Cárdenas. Además, lamentó que para este sector, sea más difícil encontrar trabajo, estudiar y elegir un nombre.



"Si yo soy una persona transexual que nací con un cuerpo que la sociedad me reconoce como hombre y así me registran, en el momento en el que yo empiece a vivir como mujer, pues obviamente tengo una identidad diferente y esa identidad es la que tendría que reconocerse".



Mencionó que en otras administraciones se tenía la oportunidad de que personas transexuales acudían a la Ciudad de México para realizar su cambio de identidad de manera legal, regresaban al Estado y el registro civil resguarda su documentación, hecho que con este nuevo gobierno se dejó de hacer.



"Desde la administración panista esto ya no fue posible, pesamos que al llegar un gobierno de izquierda, de Morena, se iba a cambiar esta situación y sin embargo no ha cambiado. Está siendo igual a un gobierno de derecha".



Para los crímenes de odio, señaló que no hay impunidad, agregando también que los medios de comunicación siguen estigmatizando y revictimizando a quienes son objeto de estos crímenes y agresiones.



"Nos matan por ser gays, lesbianas y hay mucha impunidad. Esto es un llamado a los medios de comunicación, hay algunos que son respetuosos, pero sigue habiendo medios que si hay un asesinato de una mujer trans, lo manejan como un hombre vestido de mujer que se llamaba Juan Pérez. Esto es una tarea que debe tener participación de toda la sociedad".



Recordó que la manifestación, es para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ y exigir políticas públicas incluyentes para la comunidad, pues no existen leyes para la igualdad en derechos como el resto de la población.