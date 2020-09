Iglesias evangélicas reabrirán hasta que haya semáforo verde de COVID

Las iglesias evangélicas abrirán sus puertas hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde, aun cuando la ciudad de Veracruz ya está en naranja y los templos católicos ya celebran las misas a una capacidad del 25 por ciento.



A decir del pastor Juan Antonio Torres, de la "Iglesia de Jesús", sólo han realizado servicios esporádicos y con aforo limitado durante los 6 meses que van de la pandemia del COVID-19.



"No hemos abierto, hemos tenido servicios esporádicos con la afluencia de un 20 por ciento, generalmente todo se transmite en línea. Las medidas siguen siendo las mismas y no hemos tenido la luz verde, no han dicho que ya se puede abrir. Hasta que sea verde y nos digan que se puede abrir".



Dado que ven que ya hay apertura como de restaurantes, gimnasios, incluso eventos masivos en el centro histórico, propios del semáforo verde, piden a las autoridades que ya modifiquen las restricciones.



De tal forma, que los templos evangélicos puedan recibir a personas sin que exista repercusiones con las autoridades sanitarias.



"Hemos visto que muchos restaurantes, gimnasios y eventos en donde la gente se aglomera están abiertos, sin embargo, la petición es que nos permitan abrir las actividades, hemos sido respetuosos de las autoridades, de todos los lineamientos que nos han impuestos".



En tanto se modifique el semáforo de COVID-19, continuarán con oraciones virtuales y realizarán una "Caravana de oración" el próximo 10 de octubre, en donde convocan a creyentes para recorrer en automóviles parte de Veracruz, llevando la palabra de Jesús.