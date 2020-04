Ignoran al Alcalde de Coatzacoalcos: población desatiende medidas por pandemia

Debido al gran número de casos de COVID-19 en Coatzacoalcos, las autoridades municipales informaron que a partir de este lunes y hasta el 10 de mayo, los comercios no esenciales, así como bares y cantinas, además vendedores ambulantes, debían cerrar sus puertas y retirarse de las calles, respectivamente.



Sin embargo, pese a la emergencia y al registrarse ya 34 casos positivos de coronavirus en el municipio, los empresarios, comerciantes y la población en general sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones.



Bancos abarrotados



Este inicio de semana, las filas afuera de las sucursales bancarias se vieron abarrotadas de ciudadanos que pese a la lluvia, permanecían sobre la banqueta, muchos sin tomar sana distancia para llevar a cabo diversas diligencias.



En el sitio se pudo apreciar a adultos mayores, jóvenes y adultos esperando turno, algunos sin cubrebocas y parados bajo la lluvia.



Comercios no esenciales abiertos



Aunque el alcalde Víctor Carranza mencionó, en un comunicado emitido este domingo, que sólo permanecerían abiertas farmacias, comercios de venta de artículos de limpieza y alimentos y en el caso de restaurantes, únicamente habrá servicio para llevar; todavía muchos locales de venta de artículos no indispensables siguen con las cortinas arriba.



Desde zapaterías, casas de empeño, tiendas de novedades chinas, ferreterías y demás.



Asimismo, las tiendas del empresario Ricardo Salinas, es decir, Elektra y Salinas y Rocha siguen operando, aunque no hay visitas recurrentes por parte de la ciudadanía.



Ambulantes hacen caso omiso



El aviso del municipio menciona también que ningún vendedor ambulante debe instalarse en las calles del centro de la ciudad pero a esta recomendación tampoco se le hizo caso.



Los vendedores de cubrebocas de tela, plátanos, fritangas, ciruelas y demás, siguen instalados y dando vueltas por las diversas manzanas del primer cuadro de la ciudad.



Paso de lanchas, peligro latente



Otro punto de infección latente es el paso de lanchas, sitio que conecta a los habitantes de Coatzacoalcos con Villa Allende y viceversa.



Y es que en el servicio de lanchas de Coatzacoalcos a Villa Allende, los usuarios hacen caso omiso de tales disposiciones de sana distancia.



Las embarcaciones van prácticamente llenas y algunas personas viajan sin cubrebocas.



El alcalde, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, dio a conocer que en el transporte público y bancos era obligatorio el uso de cubrebocas y hasta el momento la gente sigue sin aplicar la indicación.



Recientemente se informó, en diversos medios, que presuntamente el sexto fallecido por COVID-19 era de Villa Allende, a pesar de esto, la población que viaja en este servicio no toma en cuenta el distanciamiento social.