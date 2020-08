Ignorancia y nula carrera de Presidenta de Poder Judicial desató problemas: Magistrada

Además de dar un trato “soez” a sus homólogas en el Poder Judicial, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, no ha informado de su trayectoria para poder desempeñarse en el cargo, incumpliendo con la Ley Orgánica de este poder y la Ley de Transparencia del Estado.



La también magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros dijo que la falta de trayectoria de Martínez Huerta puede reflejarse en la omisión en que incurre por no acatar las sentencias de amparo y suspensiones obtenidas por 3 magistrados que se protegieron para no ser removidos de sus plazas, de ahí que la invitó a tomar un curso intensivo en la materia.



“Lamento mucho la situación que ahora se ha involucrado a la institución por la falta de conocimiento y preparación de la señora Sofía, porque está generando problemáticas a nivel Estado y eso no conviene ni a las autoridades ni a los veracruzanos (…)”.



“Ella no está preparada para ese cargo, nunca ha sido Juez ni tenido facultades jurisdiccionales; nunca ha tenido ningún amparo porque como Secretaria ha sido burócrata, nada más”, refirió Castañeda Palmeros.



Añadió que en su trayectoria en el Poder Judicial, es la primera vez que Tribunal Superior de Justicia del Estado no acata fallos de jueces federales, irregularidad que puede generar responsabilidad legal a Sofía Martínez Huerta y conflictos a la Institución y a otros poderes, incluyendo al Ejecutivo.



Refirió que “nunca había visto el trato tan soez” de un presidente a alguien que es su homólogo, luego de que Martínez Huerta se negó a recibir a la magistrada Concepción Flores Saviaga para abordar el juicio de controversia constitucional contra el retiro forzoso de Magistrados.



“Yo estoy muy molesta del trato que se le dio a la compañera, tanto es Magistrada ella como nosotros, que llevamos más de 20 años”.



Castañeda Palmeros lamentó que la actual Presidenta carece de carrera judicial y sigue sin cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que establece que todos los funcionarios públicos deben de informar su trayectoria judicial: “en este caso la señora no ha presentado su currículo”.



Ante el incumplimiento de los amparos y suspensiones, reiteró que ahora la Presidenta está sujeta a sanciones de tipo penal, ya que los jueces y Tribunales judiciales de la Federación “no te preguntan si quieres cumplir”.



Finalmente, dijo que espera que la Presidenta entregue al pleno del Tribunal la información de los amparos, así como la trayectoria de los 6 nuevos Magistrados designados por el Congreso y su propio currículo.



Añadió que confía en que ante esta omisión, el Congreso local convoque a una sesión extraordinaria y reponga a 3 magistrados en sus cargos, siendo Gladys Pérez Maldonado, Maco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes cuentan con la protección de la justicia federal.