Igor Rojí califica como “fuego amigo" anomalías en obras del Ex Convento de San José

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que "es de fuego amigo" la información que hace referencia a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó anomalías en los trabajos de restauración en el Ex Convento de San José.



Es recordar que en una nota publicada por alcalorpolitico.com se hace referencia a facturas sin certificar y asignación de pagos por obras inexistentes que detectó la Secretaría de la Función Pública tras una auditoría a la rehabilitación del Exconvento San José de Gracia.



Dicha obra la asignó el Ayuntamiento de Orizaba vía adjudicación directa a la empresa ROESD Arquitectos Constructores Asociados S. de R.L. de C.V., para restaurar el inmueble afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 con un techo financiero de 19 millones 672 mil y 70 pesos.



En entrevista, el Alcalde dijo que son falsos los datos y que han cumplido con todos los requerimientos. "No te puedo decir otra nota que vamos a sacar en próximos días pero que ya está prácticamente apalabrado otra etapa de la obra en San José, por lo tanto, no creo que haya desfalco en la obra".



Dijo que los casi 20 millones de pesos y los 5 millones de pesos que puso al Ayuntamiento son los que se han invertido en los cambios del edificio. "Son lamentables los comentarios y creo que si visitan el convento verán los cambios, porque hay un techo totalmente nuevo y seguro y los trabajos hacen que se proteja una de las joyas arquitectónicas de nuestra ciudad".



Añadió que la empresa a la cual se le asignó la obra hace trabajos impecables, por ello él como primera autoridad quisiera ver los documentos donde se señala ese supuesto desfalco y agregó que tiene todos los documentos que avalan los pagos que se han hecho.



Probablemente hay muchas cosas que le molestan a las instituciones, como que Orizaba es una de las mejores administraciones y por otro lado, "yo tengo la confianza que no nos hemos robado ni un quinto, a lo mejor con esos casi 20 millones de pesos que tenemos para la rehabilitación del ex convento otras administraciones estarían colocando 4 tabiques pero nosotros no".