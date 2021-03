Igualdad política y Derecho electoral

Por Derecho electoral entendemos el saber de los juristas, abogadas y abogados, sobre todo lo regulado por la ley en relación a las elecciones. El tema de hoy, sin embargo, no es el saber de los juristas, sino el saber ser, conocer y hacer, por parte de las ciudadanas y los ciudadanos sobre todo lo regulado por la ley en relación a los comicios.El problema del contexto se origina en la lectura de un informe noticioso que se publica en el Portal(10/03/2021). El encabezado de dicho informe reza: “ Aspirantes a consejera del OPLE deberán pasar prueba del CIDE ”.Esto es, el Instituto Nacional Electoral [INE] designó al Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. [CIDE] como la institución de educación superior responsable de la aplicación y calificación de los ensayos que realizarán las aspirantes a Consejera Electoral, integrante del Consejo General -órgano superior de dirección- del Organismo Público Local Electoral [OPLE] del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.Para plantear el problema, iniciamos recordando un adagio popular “Aclarando amanece”. Es decir, entendemos que son derechos de la ciudadanía “...Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;” (Constitución Política de México, artículo 35, fracción VI).Por lo tanto, nada tenemos contra la decisión del INE ni contra el INE mismo. Tampoco hay nada contra el CIDE, una institución académica de educación superior con autoridad y respeto. No estamos en contra de las aspirantes a consejeras electorales ni contra la participación igualitaria, paridad de género, en el órgano de dirección superior del OPLE de Veracruz.El problema hodierno es que, al poner las elecciones en manos de los ilustrados, personas que son doctos o instruidos, pareciera implicar que el resto de los ciudadanos no lo son, sino que son ignorantes de las cosas electorales.Aquella idea de poner los comicios de México a cargo de los ciudadanos como tales, pareciera que simplemente se esfumó para convertirse en una quimera, es decir, en un sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice.Conviene recordar que: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34). Sería un grave error despreciar o menospreciar a algún ciudadano considerando que no sabe nada del derecho electoral.La cuestión sugestiva es la siguiente: ¿Las ciudadanas y los ciudadanos en su vida ordinaria cómo explican, entienden y aplican las leyes electorales? Quien lee el texto de la ley no es ni puede ser un ciudadano cualquiera. Es un ciudadano particular y concreto, con nombre y apellidos, que, por lo menos, sabe leer y escribir. Por supuesto, el entendimiento de la ley no será el mismo cuando quien efectúa la lectura es un señor, un profesionista o maestro, un comerciante, un industrial, un obrero, un campesino o un indígena.Rememoramos la descripción del fenómeno que hacía el distinguido pensador veracruzano José Benigno Zilli Mánica:“Uno de los descubrimientos más clamorosos de la Hermenéutica es la presencia y absoluta de los llamados pre-juicios para la intelección o interpretación de cualquier cosa... Nunca de los nuncas un hombre puede estar totalmente desnudo o en estado de naturaleza pura. Siempre estamos vestidos y revestidos con montones de siglos que nos precedieron. Nuestra mente no piensa sin palabras y las palabras tienen colas.”El ciudadano, en cuanto fuente de interpretación de la ley y como todo intérprete, parte de sus pre-juicios o pre-supuestos; es decir, de anticipaciones o conocimientos previos con los que cuenta para entender una cosa, ya que entender una cosa es relacionarla con otra previamente adquirida.Por supuesto, un grupo considerable de ciudadanas y ciudadanos habrá aprendido las cosas electorales en la “Escuela de la Vida” y otros, además, en el interior del sistema escolar (con las deformaciones que la escolaridad trae consigo). Además, la socialización es un conjunto de procesos de aprendizaje de las normas y valores del grupo social y cuenta también con el auxilio educativo.La cuestión, sin embargo, alude a la singularidad de la comprensión de la ley por parte de las ciudadanas y los ciudadanos.“La singularidad de su comprensión se manifiesta en que para él es un saber-a-que-atenerse respecto a un derecho promulgado para toda la sociedad y para un número indefinido de situaciones. Él también debe buscar, a su modo, el hilo conductor de la justicia de ese derecho y de los bienes sociales y políticos que aporta el cumplir con el mismo. Se trata de una comprensión peculiar del derecho que probablemente no tenga validez fuera de esa situación singular. (Antonio Osuna Fernández-Largo).La trama lleva a recordar también las palabras de Eduardo García Maynez:“La ley aparece ante nosotros como una forma de expresión. Tal expresión suele ser el conjunto de signos escritos sobre el papel, que forman los “artículos” de los códigos... pero la expresión puede hallarse constituida, en su aspecto físico, por palabras habladas, e incluso por signos de otra especie... Lo que se interpreta no es la materialidad de los signos, sino el sentido de los mismos, su significación.”La igualdad política se refiere a la distribución del poder político en una sociedad, siendo el voto universal su manifestación más clara, esto es la capacidad igual que cada ciudadano tiene de decidir con su voto la conformación de su gobierno.En el desenlace del proceso electoral son las ciudadanas y los ciudadanos quienes reciben el voto de sus pares en el interior de las Mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.Las Mesas directivas de casillas (Mesas electorales o Mesas de votación) son los órganos de base de la estructura electoral. Forman parte de dicha estructura y están subordinadas a los órganos municipales, distritales y estatales.Las mesas directivas de casilla son de fundamental importancia para el desarrollo de los procesos electorales ya que se encargan de atender directamente a las ciudadanas y a los ciudadanos en el acto de sufragar. Tienen la responsabilidad de garantizar que el voto sea libre, individual, indelegable, igual, directo y secreto y de que, en el recinto electoral que tienen a su cargo, se cumplan los procedimientos establecidos por la ley para el ejercicio del sufragio.Asimismo, tienen a su cargo el escrutinio y primer cómputo de los votos depositados ante ellas, garantizando su exactitud, veracidad y transparencia, transmitiendo los resultados a quien corresponda por la vía establecida por la ley y los reglamentos.La autoridad de esta minúscula institución electoral es de suma importancia y el reclutamiento de sus “funcionarios” se realiza al azar. Aquí ya no cuentan los títulos académicos, que cada día más parecen títulos de nobleza, sino que cuenta la capacitación en competencias de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla.