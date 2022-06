Ik’Balam, músico con sonoridad única: el requinto y la jarana con acento de jazz

¿Requinto y jarana con acento de jazz? Son los sonidos que ofrecerá en sus recitales Ik’Balam este fin de semana en dos espacios locales. Primero el viernes, en Cauz, a las 19:30 horas; el sábado en Jacco Jazzy Café, 20:00 horas. No debe uno perderse esta oportunidad de escuchar la sonoridad única del joven artista, pionero en incursionar académicamente en el estudio de este instrumento.Por supuesto que hablar de la propuesta musical de Ik’Balam es hablar de su interés por la música que surge cuando era un niño.“Desde que recuerdo, el requinto me llamó la atención. Es el instrumento que desde pequeño atrajo mi la atención. Estuve en contacto con varios instrumentos, por la escuela los probaba, no me sentía a gusto pero todo cambió cuando llegó a mis manos el requinto. Fue como anillo al dedo, ¡todo coincidió! El tamaño, el sonido, la disposición, todo en un clic, experiencia que no pasó con la guitarra, ni otros instrumentos, siempre me ocurría con el requinto”.Sin lugar a la menor duda, el requinto jarocho es el instrumento principal de la tradición de nuestro son jarocho. Instrumento que Ik’Balam estudió para obtener su título de licenciatura en Jazz UV. Para ello adaptó el lenguaje del jazz al requinto jarocho y sus similitudes con el son jarocho, investigación que quedó impresa en la monografía “Recursos Teóricos y Técnicos de Jazz para Requinto Jarocho”. Aportación académica que recibió mención honorífica.Estudio la carrera de jazz con el requinto jarocho como instrumento. El único en su generación. “Fue todo un reto el estudio mismo del instrumento, debido a que no hay bibliografía, tampoco tenía maestro propiamente del instrumento. Me adapté a todo, de los instrumentos al requinto; preparé arreglos. Prueba y error fue mi constante”, refirió.“Parte de los retos fue un aprendizaje grande, que me permitió el escribir un libro, editado por la Universidad de Guadalajara, presentado en noviembre del 2021. Texto en el que comparto todo lo que aprendí en mis prácticas para el requinto, para la jarana. Esa constante comparación de los materiales, del jazz al son jarocho y viceversa, identidades musicales, pendiente al descubrir semejanzas entre el jazz y el son jarocho. Antes de terminarlo hubo muchas transcripciones y análisis musical”.En esa búsqueda sonora crea el requinto jarocho eléctrico, instrumento de cinco cuerdas. Para ello buscó asesoría profesional, con opiniones del laudero Ramón Gutiérrez, de Norberto Cuevas en la electrónica. Lo que da como resultado un instrumento único, con el cual abre nuevos caminos sonoros. Con valiosas aportaciones de personajes de la talla de Francisco “Chico” Hernández, don Andrés Vega Delfín o Esteban Utrera.Su trabajo fecundo le ha permitido dar a conocer 3 discos. El primero fue “Erosiones”, para continuar con “Tiempo Imaginario” y ahora, con “Ilusiones”, presentado el año pasado en Xalapa, durante un seminario de Jazz UV, presentación formal. Luego se redujeron las presentaciones por pandemia, lo que no impidió presentarse en enero al Festival Jazz en Movimiento, en Querétaro.Con “Erosiones”, explica que fue “a través de siete exploraciones sonoras, producción musical en que se puede apreciar un conocimiento profundo de la tradición sonera y el riesgo de las formas jazzísticas basadas en la improvisación. Pero destaca, quizá su mayor peculiaridad, que para lograr estos sonidos, tuve que desarrollar un instrumento particular y único: un requinto jarocho amplificado, el cual se transformó con la ayuda de profesores y amigos a lo largo de dos años”.Para Ik’Balam, “Erosión de la memoria” es un llamado a recuperar y a no dejar de lado la riqueza de la tradición del son jarocho, en la que él se formó. De esta manera y con un sonido propio, Ik’ Balam parece abrir una nueva ventana dentro del escenario musical mexicano, convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes del panorama musical de la entidad.