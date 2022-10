Ilegal, acuerdo de cooperación de seguridad entre EU y Zacatecas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el acuerdo de cooperación para combatir al crimen organizado en Zacateca que fue anunciado por el gobernador David Monreal (de MORENA) y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y en que podrían participar agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, es ilegal y “no vale”.El jefe del Ejecutivo federal señaló que la Constitución establece en su artículo 89 que él es el responsable de la política exterior y que expresa con claridad que está prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con Gobierno extranjeros.“Es una declaración. Nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y es parte de lo mismo, es la temporada y entonces se declaran cosas. Pero no pasa a mayores, no hay nada escrito, convenido.“De acuerdo con la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo federal, titular del Ejecutivo. De acuerdo con el artículo 89 es el responsable de la política exterior y representa al Estado Mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los Gobierno estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, dijo.-¿Esto quiere decir que esa cooperación no vale?, se le preguntó.-No. Es que es muy claro. Le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, respondió.-¿Es ilegal?, se le insistió.-Sí, pero ni modo que vamos a hacer un escándalo. No, recalcó.En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que no busca pelearse con el Gobierno de Joe Biden, pues afirmó que se tienen buenas relaciones.“Tenemos que actuar con criterio y no pelarnos, (tenemos que) buscar buenas relaciones. Tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del Gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad”, adelantó.