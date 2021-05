Impaciencia de Alcalde de San Andrés causará “suspicacias”, dice Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que le generaría “suspicacias” si el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, no es paciente para que se resuelva el caso contra los policías municipales que fueron detenidos por presuntamente liberar a un delincuente.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aclaró que el asunto que originó la toma de la corporación municipal es de mucha relevancia, por lo que a su juicio, el edil debería ser el primer interesado en que se esclarezca la situación que involucra a los uniformados.



“No fue nada simple, es un asunto de mucha relevancia lo que ahí sucedió y creo que el Alcalde tendría que ser el primer interesado en que se cuiden esas formas, sino es así, entonces me va a levantar suspicacias”, expresó.



Este domingo, Pérez Garay se pronunció para que el Gobernador instruya a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado para que expliquen la situación de su Policía Municipal, pues los demás elementos siguen trabajando desarmados y corren riesgos.



Semanas atrás, la Fiscalía detalló que 12 policías municipales fueron detenidos luego de que supuestamente liberaran al presunto delincuente identificado como Elías Marcelo “N”, alias “Lito”. 4 elementos fueron aprehendidos por evasión de presos y los otros 8 por presuntos ultrajes a la autoridad.



A decir de García Jiménez, dicha persona estaba resguardada en las instalaciones de la Policía Municipal de San Andrés.



Ante ello, cuestionó si Perez Garay, siendo el Presidente Municipal, fue omiso o permitió que su Policía dejara que un presunto responsable de delitos evadiera su sanción estando en esa instalación municipal.



Añadió que junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), tendrán que revisar esta situación en la que presentó ante el Juez las consideraciones que requería para emitir la detención en flagrancia en contra de los uniformados.



“Entonces, ya se les vinculó a proceso y es una situación que tiene que seguir su proceso judicial, mientras la Fiscalía en la colaboración que tiene con la Policía Estatal no indique lo contrario, tendremos que estar supervisando lo que está sucediendo ahí”, dijo.



De igual forma, pidió paciencia y reiteró que el Alcalde tendría que ser el más interesado en que este proceso judicial terminé conforme a derecho.



“Y que permita la actuación de la autoridad ahí, que colabore, estaríamos pidiendo eso, que colabore, tendríamos que esperar a que la FGE nos indique en esta coordinación el momento en que ya podrían darse ciertas garantías, porque el proceso está en marcha, puede ir la FGE a hacer diligencias, puede buscar otros indicios y para eso se requiere que no estén quienes están presuntamente implicados”, reiteró.



El titular del Ejecutivo dijo que tendría que haber un acuerdo entre SSP y la Fiscalía General del Estado para ver si las condiciones en San Andrés Tuxtla ya cambiaron y proceder a la petición del Alcalde de devolverles las armas a sus policías.