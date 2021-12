Impacto ambiental en arrecifes podría frenar la ampliación del puerto de Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detectó un incompleto y deficiente análisis de impacto ambiental en arrecifes veracruzanos con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.Con lo anterior, la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, instruyó a un Juez de Distrito a examinar de “manera integral” si dicho proyecto no afecta a la totalidad de humedales y arrecifes en la zona de afectación, entre éstos, el arrecife La Loma.Con lo que, el juzgador en cuestión deberá emitir una nueva sentencia en donde consideren los daños al ambiente y según sea el caso requerido, frene la ampliación del Puerto o desarrollar acciones para mitigar tal afectación al ecosistema veracruzano.Al abordar el amparo en revisión 54/2021 solicitado por las académicas Itzel Alejandra Jiménez Loranca y Mara Elisa Salazar Calderón, la ponencia del Ministro González Alcántara Carrancá, de la Primera Sala de la Corte, advierte de un impacto al Sistema Arrecifal Veracruzano con los trabajos de ampliación portuaria.De acuerdo con el estudio de constitucionalidad “¿Las quejosas (Jiménez y Salazar) acreditaron tener interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos y omisiones tendentes a autorizar y ejecutar el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz?”, desde el 29 de noviembre de 2012 el arrecife denominado “La Loma” se ubica dentro el polígono del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), en la parte norte del proyecto de ampliación del puerto.A detalle, el Ministro Carrancá enfatizó que las autoridades responsables (autorización de SEMARNAT) “no evaluaron el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz de forma correcta” vulnerándose el derecho a un medio sano, no atendieron la mejor información científica disponible, y la evaluación de impacto se realizó incompleta.Tema esencial lo menciona el punto 277 del amparo, donde advierte la omisión de analizar “el sistema ambiental regional en el que se considerara la zona arrecifal”, esto es, se realizó un manifiesto de impacto ambiental en los arrecifes, a excepción del arrecife La Loma, que quedó excluido del análisis.“Sin embargo, en la autorización de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, no se hace mención de todos los arrecifes cercanos al sitio del proyecto, en particular se omitió mencionar el arrecife sumergido conocido como la Loma”.Al tiempo de advertir una violación al artículo 4º Constitucional, el Ministro Carrancá exhibe que la Dirección General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT incurrió en una omisión al descartar un daño a los arrecifes, aún y cuando se aplicó un proyecto de modificación a la ampliación.Esto es, la dependencia minimizó la afectación al ecosistema aún y con el tránsito de embarcaciones por dicha zona protegida.“En ese sentido, no se tomaron en cuenta los humedales y, en particular, los arrecifes del Área Natural Protegida (ANP) con carácter de Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano(PNSAV) que se encontraban en la zona donde se desarrollaría el proyecto, lo que se debió considerar en todas las autorizaciones emitidas al estar vinculadas y/o formar parte del proyecto principal” se indica.Cabe referir que en el juicio, las instancias federales desestimaron la defensa de Jiménez Loranca y Salazar Calderón por un medio ambiente sano; es el caso de la la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al señalar a las quejosas de “faltas de interés legítimo, consentimiento de los actos reclamados, actos consumados de modo irreparable y definitividad”, sin embargo la Corte echó abajo tales argumentos.