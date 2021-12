Impacto económico al Ayuntamiento de Orizaba fue de 66 mdp por pandemia

El impacto económico que ha tenido la pandemia de COVID-19 para el Ayuntamiento de Orizaba ha sido del orden de los 66 millones de pesos, confirmó el alcalde Igor Rojí López.Explicó que esta cifra no sólo se refiere al tema del dinero que dejaron de percibir por concepto de baños públicos, de bodas que no se pudieron realizar, el pago del alquiler de diferentes espacios municipales, sino también los recursos que se destinaron para poder apoyar al Hospital Regional de Río Blanco con material sanitario así como también al Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos que atendían pacientes COVID-19.Dijo que ante esta realidad provocada por la pandemia, se tuvieron que modificar diversos proyectos pero aún así Orizaba está de pie tras estos 23 meses de epidemia."Hoy la ciudad es sede de eventos extraordinarios. Este dinero que ya no tuvimos durante este tiempo fue para efectuar acciones durante esta época de la pandemia. Por ejemplo, compramos tanques de oxígeno que pusimos a disposición de la gente de escasos recursos, que de alguna manera se acercaba con nosotros para que la pudiéramos apoyar".Añadió que otro ejemplo es la campaña de vacunación contra el Coronavirus, ya que es un aspecto en el cual se tuvo que erogar recursos económicos para el traslado de las personas, para colocar las carpas, el mobiliario, el coffee break, por citar.