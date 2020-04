Imparable, el dengue en el Estado de Veracruz

El dengue sigue avanzando en Veracruz, que al pasado lunes 6 de abril ya había confirmado 633 casos, 112.4 por ciento más que en el mismo periodo del 2019, manteniéndose la entidad veracruzana como la primera de entre los 24 Estados de la República donde se registra esta enfermedad, esto con base en datos de la Secretaría de Salud.



Asimismo, el sector salud del Gobierno Federal dio a conocer en su “Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: dengue”, que por cuanto hace a defunciones por esta enfermedad, en el Estado de Veracruz no se ha registrado ninguna pero se mantienen en estudio ocho y otras cuatro se han descartado.



La única defunción confirmada a causa del dengue en los Estados del país en los que se han confirmado casos de dengue, es en Colima.



El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes; es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone en su micrositio sobre el dengue (https://www.who.int/topics/dengue/es/) que no hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del uno por ciento.



La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, dio a conocer en otro informe: “Panorama Epidemiológico de dengue, 2020”, con fecha de corte al seis de abril, que de los Estados de la República Mexicana con casos confirmados de dengue, los de mayor número son:



Veracruz, con 633

Tabasco, con 362

Guerrero, con 209

Quintana Roo, con 199

Nayarit, con 160



Estas cinco entidades federativas suman mil 563 de los 2 mil 383 casos confirmados de dengue del 1° de enero al 6 de abril del año en curso, esto es, representan el 65.5 del total.



Cabe destacar que Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, son los ocho Estados de la República Mexicana en los que aún no se registran casos de dengue.



Por otra parte, en el informe Panorama Epidemiológico del dengue 2020, la Secretaría de Salud dio a conocer que los municipios considerados como “Focos Rojos” del dengue en la entidad veracruzana siguen siendo:



Pánuco

Poza Rica



En tanto, los municipios considerados como “Focos Amarillos” en casos de dengue son:



Agua Dulce

Platón Sánchez