Imparables, feminicidios y homicidios: Marea Verde Altas Montañas

Luego de que el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, revelara que de enero a junio del 2022 ocurrieron 50 feminicidios y 62 homicidios, así como 347 desapariciones y 278 agresiones, la abogada integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, aseguró que las cifras preocupan pues son muchas mujeres privadas de la vida y esta situación no debe continuar así."Sin duda el panorama es bastante preocupante, siguen a la alza todas las cifras, si sumamos los feminicidios y los homicidios que contabiliza el observatorio, son 112, y son números a mitad del año. Entonces nos habla de que si las cosas continúan así, alcanzaríamos más de 200 muertes al final del año".Indicó que esto refleja la inseguridad que viven en el Estado de Veracruz las mujeres sobre todo, pero a eso también se le agrega el tema de las desapariciones, que no frena el número de casos en todo el territorio veracruzano."No vemos acciones claras ni contundentes, seguimos en espera de la declaratoria de la tercera alerta de género por desaparición de ellas y no sólo a la espera de esa declaratoria, sino también de acciones que beneficien a las mujeres y que en verdad disminuyan esta situación que se vive en toda la entidad a lo largo y ancho".