Impartición de justicia en Veracruz es sin perspectiva de género: Colectivo Cihuatlahtolli

La abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz Reyes, lamentó que la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez, no apoye la movilización que efectuarán las féminas este 9 de marzo, dijo que este actuar evidencia que la impartición de justicia en Veracruz es sin perspectiva de género.



"Los tribunales están carentes de la perspectiva de género. Es preocupante y lamentable las expresiones de la titular del Poder Judicial y evidencia que no hay perfil en el momento de elegir a las personas para los cargos públicos".



Agregó que siempre como colectivo lo han comentado sus integrantes, que el hecho de que ciertas mujeres estén ocupando un cargo público, que haya funcionarias públicas, no quiere decir que tengan perspectiva de género. "Eso nos da una idea de cómo podría ser la impartición de justicia, o sea carente de perspectiva de género".



En referencia al trabajo que ha efectuado la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez, dijo que ha dejado mucho que desear, pues ante la situación que enfrenta el estado de Veracruz se requieren estrategias y medidas eficaces.



"Creo que por la situación que atraviesa la entidad necesita medidas eficaces en cuanto a la atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres y hasta el momento no hemos visto eso claro".



Agregó que desde hace varios gobiernos tanto panistas como priistas y ahora morenistas no hay trabajo visible y el resultado se ve en el incremento de distintas formas de violencia y la expresión máxima que es el feminicidio.



"Si las estrategias dieran resultado entonces no estaríamos en este panorama tan nefasto y negro para las mujeres en Veracruz", concluyó.