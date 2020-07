Impiden a alcalde interino despachar en Coetzala; exigen que no cambie personal

A dos días de haber tomado protesta como presidente interino, el alcalde Joaquín Fortino Damián, los ediles –regidora, sindica y el tesorero, Oscar Julián Cocotle, no lo dejan entrar a despachar a su oficina hasta en tanto no se comprometa a que no va hacer cambios y sigan trabajando tal y como están.



Al entrevistar la síndica, Brenda Flores, negó tal versión y justificó que el Alcalde no entra a su oficina porque pudiera estar contaminada con COVID-19.



Sin embargo, al caer en contradicciones reconoció que lo apoyarán siempre y cuando no triga a sus asesores y consideró que deben trabajar tal y como lo venían haciendo con el exalcalde, que falleció por COVID-19, porque es el proyecto de esa administración.



Hoy estaba programada una reunión para las 10:00 de la mañana; el Alcalde al ver que no se presentaban el resto de los ediles, la síndica, regidora, secretaria y el tesorero; se retiró.



Al tratar de entrevistar al actual Alcalde interino no se localizó; se conoció que se trasladó a la ciudad de Córdoba.



Mientras al interior del Cabildo no se ponen de acuerdo para trabajar, habitantes de este municipio expresaron que el primer paso que deben dar para continuar trabajando es que la Legislatura lleve a cabo una auditoría, para saber el estado en que se encuentra esta administración, luego que no han visto obras, pero si beneficios para los ediles, como es el tesorero que construye una residencia en su comunidad, en donde utilizó maquinaria pesada para romper roca y hacer su casa de lujo, aseguraron.



En el caso de la secretaria, aseguran que tiene un sueldo muy por arriba de lo que debe ganar, apuntaron que tiene una empresa constructora que es la que realiza las obras de este municipio.



Denunciaron que esta administración esta plagiada de irregularidades, como es nepotismo y tráfico de influencias, donde la regidora y la síndica tienen familiares en nómina.



De ahí, comentaron la urgencia de que la Legislatura intervenga las arcas municipales y se ventilen todas las anomalías que existen al interior de esta administración, donde con un raquítico presupuesto de 3 millones y medio, hacen fiesta sin hacer obras para este municipio de Coetzala; uno de los más pequeños del estado de Veracruz.