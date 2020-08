Impiden entrar a laborar a empleados que contrató Alcalde interino de Coetzala

La regidora Brenda Flores Apale y síndica María Josefina Gallardo Hernández, respectivamente le negaron el paso para entrar a laborar al nuevo personal de confianza, con el argumento de que estas ediles no lo han autorizado.



El presidente municipal, Joaquín Fortino Cocotle Damián, manifestó que, si no lo han autorizado, simplemente porque no se han presentado a laborar para llevar a cabo la sesión de Cabildo y los cambios correspondientes.



Dijo que ellas han denunciado que las ha amenazado y una serie de argumentos no válidos; lo que está pasando, señaló, simplemente es que estos ediles, en contubernio con el extesorero, la secretaria, el contralor y los directores de área, buscan a toda costa que "que yo no ejerza las funciones de presidente municipal interino, porque no estoy de acuerdo a sus caprichos que me presentaron; y que ellos le llaman "proyecto político".



"Cuando se lleve a cabo la auditoría y se den a conocer los resultados, ahí se van a dar cuenta porque no querían que yo tomara el cargo de presidente municipal interino".



El pueblo es testigo de lo que está pasando en este Palacio Municipal, de la forma como están actuando y ahí están los videos, que son las pruebas fehacientes de lo que sucede con estos empelados que tienen secuestrado el Palacio municipal de Coetzala, sentenció el alcalde Cocotle Damián.