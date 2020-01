Implementan protocolo de protección, en escuelas de Coatepec

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, informó que en algunas escuelas de ese municipio ya se lleva a cabo lo que es el “Protocolo de medidas de protección y cuidado de espacios educativos”.



Señaló que se trata de un operativo similar al “Mochila” que anteriormente se ejecutaba; no obstante, destacó que éste está avalado y con observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para no violentar los derechos de los niños y adolescentes.



“Estamos llevando a cabo, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en coordinación con diversas áreas como SIPINNA, un protocolo de medidas de protección y cuidado de espacios educativos. Esto lo venimos trabajando desde el pasado mes de junio”.



“Es un protocolo hecho por personal de este Ayuntamiento, avalado y con todas las observaciones pertinentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aparte es un protocolo único en el país, viene siendo un poco lo que era el Operativo Mochila, sin embargo, sabemos que este operativo ha tenido ciertas observaciones muy precisas y por eso hacemos este protocolo que está blindado”, detalló.



Abundó que este protocolo consta de dos fases: la primera se trata de una plática con los docentes y el Comité de Padres de Familia para ver si están interesados en efectuarlo y así hacer la solicitud, mientras que la segunda etapa es la parte del operativo.



“Es un protocolo cuidado y avalado y con todas las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ya estamos en charlas en esta primera etapa en algunas instituciones y pues esperamos contar con el apoyo, porque es prevenir, hasta este momento no tenemos ningún incidencia pero no estamos exentos”, finalizó.