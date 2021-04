Imprentas reportan desabasto de materia prima para propaganda electoral

Industriales de la impresión reportan un desabasto de materia prima por la alta demanda de propaganda y publicidad dentro del proceso electoral más grande de la historia de México.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF), Fernando Arana Watty, explicó que dicha escasez condujo a un aumento del precio de los insumos para los impresores, incluyendo tintas, lonas y refacciones.



“Como hay una demanda muy grande de materias primas en este rubro a nivel nacional, porque va a ser la campaña más grande de México, pues todo el mundo pide, todo el mundo solicita y con la pandemia ha habido mucho desabasto de materia prima”.



No descartó que conforme se acerque el tiempo de las campañas dicha escasez aumente y se incrementen los precios de los imprimibles.



“Ahora sí que no hay mucho tiempo para producir y para vender, (…) y hay escasez, va a llegar un momento que los candidatos y candidatas pidan publicidad, y se tenga que negar porque no hay materia prima, porque no habrá tiempo”.



Esto se suma a que en el actual proceso participan más partidos y más candidatos, siendo que en el estado de Veracruz se juegan 212 alcaldías, 20 diputaciones federales de mayoría relativa y 50 diputaciones locales.



“Los empresarios que ya hemos trabajado en esto en algunas otras campañas lo sabemos y tenemos que prevenirnos y comprar materia prima desde principios de año para tenerla guardada y lista”.



El dirigente explicó que con el inicio de las campañas a diputaciones federales, los candidatos y candidatas invirtieron en imprentas locales para la producción de su publicidad política.



“En estas elecciones hemos visto que los candidatos y candidatas se han dado cuenta, por fin, de lo importante que es hacer campaña desde que mandas a hacer su imagen y su publicidad y ahora sí se están involucrando varios empresarios del ramo, tanto del diseño, marketing, impresión y publicidad locales”.



Dijo que los empresarios de las artes gráficas ven con buenos ojos el hecho que los candidatos y candidatas compren sus impresiones en Xalapa.



“Antes les llegaba antes el trancazo de publicidad y ahora no, ya cada quien se rasca con sus propios medios y lo hacen de forma local”.