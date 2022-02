Impugnarán anulación de la elección interna del PAN Veracruz

Federico Salomón, quien fungiera como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) hasta el día de ayer miércoles, aseveró que no permitirán que se repita la elección y acusó a los dos Magistrados que votaron a favor de repetir el proceso interno, de hacerlo para ayudar a sus contendientes.Al respecto, adelantó que acudirá a las instancias legales correspondientes, ya que no permitirán que se evada la voluntad de los panistas, “como es el deseo de los perdedores y de quienes los protegen e impulsan, porque es claro que ganamos y que nos respaldan miles de panistas”.En un video publicado en sus redes sociales, el panista expuso que el 19 de diciembre de 2021, la planilla que encabezó ganó la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, con la confianza de 9 mil 34 panistas.“Llegamos a la elección después de haber sido víctimas del injusto golpe del Gobierno del Estado que detuvo a nuestro candidato Tito Delfín y lo que llevó a que la Comisión Permanente Nacional autorizara la recomposición de la planilla”, afirmó.En este sentido, sostuvo que a sus adversarios no les gustó el resultado; incluso, acusó que los Magistrados del TEV los apoyaron.“Con el apoyo de dos de tres magistrados del Tribunal Electoral local resuelven que la situación debe regresar al Estado en el que se encontraba antes de esta reconfiguración”.Dijo que los argumentos legales utilizados son inverosímiles y carecen de sustento y por tanto, su equipo no los comparte.De igual modo, Federico Salomón recordó que existen más instancias a las cuales acudirán.“Ganamos y aquí seguiremos firmes en la lucha, porque además, esta es la ruta que el PAN necesita. En las próximas horas informaré sobre la estrategia legal. La razón y los votos nos favorecen”, concluyó.