Impugnarán proceso para elegir al líder municipal del PRI, en Córdoba

Mauricio González Rodríguez, aspirante a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este municipio dio a conocer que impugnará el proceso de elección interna luego de que el Comité Directivo Estatal le negara el registro tras argumentar que no cumple con los lineamientos.



En entrevista lamentó que no se esté dando oportunidad a los jóvenes y sigan las mismas prácticas de dar preferencia.



"El partido no tomó en cuenta la militancia que he tenido desde el año 2000" explicó tras dar a conocer su historial como miembro activo en el tricolor.



González Rodríguez mencionó que se quería lograr una planilla de unidad pues había más aspirantes pero al saber que él iba a contender declinaron.



Ante ello enfatizó que el proceso interno no termina aún y recurrirá ante las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos.



Fue el pasado viernes cuando se realizó el registro de dos fórmulas, además de Mauricio González también se registró Jorge García Pérez, quién de acuerdo al CDM sí cumplió con los requisitos para dirigir el tricolor en este municipio.