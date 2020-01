Impulsa Federación sistema de patentes eficiente, de alta calidad y expedito

El senador Ernesto Pérez Astorga asistió la signa de convenio entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, el cual permitirá impulsar un sistema de patentes más eficiente, de alta calidad y expedito, que fomenta la innovación y el desarrollo económico.



En la firma de convenio, participó el secretario de Comercio de los Estados Unidos de América, Wilbur Ross; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, así como del presidente de American Chamber of Commerce of Mexico, Jorge Luis Torres.



El Senador por Veracruz destacó que la iniciativa de Ley de la Propiedad Industrial que presentó en el Senado de la República, busca promover el comercio internacional basado en normas, abierto, transparente, predecible, inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, a fin de impulsar el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible, contribuyendo con ello a la reducción de la pobreza.