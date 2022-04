Impulsan guía y protocolo que contribuya a concientizar a la sociedad sobre autismo

Madres de familia y asociaciones civiles solicitan difusión de guía para concientizar a la población para atender a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).Beatriz Lechuga Méndez, presidenta de la asociación civil Viautismo, declaró que gracias al trabajo que han realizado en la asociación se logró implementar una Comisión Interinstitucional para generar políticas públicas, recursos y acciones en materia del TEA, por ello solicitan formar parte de dicha comisión."Queremos compartir que hemos hecho un trabajo arduo y en esta comisión nos gustaría poder participar, porque lo que se ha construido ha sido a través, no solamente de nuestras decisiones sino a través del respaldo de gente que conoce, los especialistas", expuso.Asimismo, informó que parte de las acciones que están impulsando una política de inclusión a personas con TEA es la creación de manual o guía, que permita establecer protocolos que sean de apoyo para atender a cualquier persona con este trastorno. Exigió que dicha guía sea puesta en funcionamiento en las plataformas digitales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ayuntamientos, organismos autónomos y poderes del Estado, así como la difusión de la misma a lo largo del Estado y del país.Comentó que a pesar de que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con Ley para proteger los derechos de este sector poblacional, faltan acciones que sirvan de complemento, como lo es un manual de atención a niños con TEA, que a diferencia de la guía, éste va dirigido especialmente a personal educativo."Son dos cosas, una es el manual para docentes y el protocolo va a todas las instancias (...) El protocolo le toca a la Secretaría de Educación. Nosotros estamos proponiendo hacer y organizarlo y ellos convocar junto con nosotros", explicó.Janeth Díaz, madre de niño con TEA, añadió que la creación de esta dicha guía se debe a la falta del manual antes mencionado pero aun así funciona para concientizar a la población acerca de las necesidades de este grupo de personas.En este sentido, mencionó que la concientización logrará bajar los índices de bullying en las escuelas, que en ocasiones, los propios docentes o directivos ocultan."No hay empatía, por ejemplo, niños que están en escuelas regulares, sufren de bullying. Ellos siempre van a ser inocentes, ellos no te van a entender un doble sentido, no te van a entender una broma y a veces los mismos profesores y directores, lejos de apoyar, bloquean", finalizó.