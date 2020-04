Impulsará gobierno campaña de orientación nutricional para evitar mala alimentación

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que dentro de las lecciones que ha dejado la pandemia del COVID-19 es tener una buena alimentación y hacer ejercicio para evitar que sigan en aumento los casos de obesidad, hipertensión y diabetes, porque “no vamos a estar pensando siempre en ventiladores y monitores”.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que el gobierno que encabeza tiene la obligación de impulsar una campaña de orientación nutricional para evitar que los mexicanos tengan una mala alimentación.



“Van a quedar cosas muy buenas después de esta crisis sanitaria (…) una lección es la importancia de comer bien, de cómo las enfermedades crónicas nos hacen más vulnerables y cómo esas enfermedades crónicas pueden ser hereditarias, pero también adquiridas por malos hábitos alimenticios, por falta de educación para la salud, de qué comemos”, dijo el mandatario.



“¿Por qué la obesidad, la diabetes, la hipertensión? Es muy probable que los médicos lo tienen que resolver de que esto vaya asociado con la mala alimentación, que no es necesariamente el que no se tenga para comer sino que se come mal. Es un llamado de atención y nosotros en el gobierno tenemos la obligación de hacer una campaña de orientación nutricional”.



El mandatario indicó que es mejor prevenir que curar enfermedades como la obesidad y la hipertensión, las cuales se pueden prevenir con una buena alimentación y con ejercicio, porque “no vamos a estar pensando siempre en ventiladores y monitores”.