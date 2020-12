Impune robo de agua en Tuxpan; estiman que hay unas 500 tomas clandestinas

Un alto porcentaje del agua que se suministra desde los sistemas de bombeo no llega a los abonados, pues es desviada en tomas clandestinas, tanto de particulares, pero también en empresas.



Aunque evidentemente no existe un número preciso, se estima que existen más de 500 tomas irregulares en la ciudad, señaló Jorge Alberto Vargas Chabelo, jefe de la Oficina Operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).



La CAEV tiene una capacidad de suministro de 380 litros por segundo desde la planta potabilizadora, pero la demanda es de 650 litros, es decir, existe un alto déficit, lo que se complica por quienes se han conectado a la red sin haber contratado.



Tan solo el año pasado se detectaron alrededor de 200 tomas clandestinas, mientras que en este 2020 la cifra ha sido menor, pero no porque haya disminuido el robo del vital líquido, sino porque la Oficina Operadora carece de personal suficiente para el trabajo de campo, admitió Vargas Chabelo.



El servidor público advirtió que las conexiones no autorizadas constituyen un acto ilícito que implica la aplicación de elevadas multas, ante lo cual invitó a usuarios a regularizar la situación mediante contrato del servicio para la instalación de medidores.