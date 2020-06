Respecto a la información publicada sobre una paciente oncológica del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, y una presunta falta de atención, la Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa:



• La paciente fue atendida el día 8 de junio de 2020, en el HGZ No. 71, en la especialidad de ginecología, y tiene cita ahí mismo, el próximo viernes 19 de junio.



• En el módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente del HGZ No. 71 no se tiene queja formal de la señora Erika “N”.



El IMSS refrenda su compromiso de brindar atención en las áreas de especialidades y tratar con prioridad a los pacientes oncológicos, ello sin desproteger la integridad de todos, a fin de brindar atención oportuna y de calidad.