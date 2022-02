IMSS alerta a padres sobre síntomas de cáncer infantil

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidieron a los padres de familia estar atentos ante síntomas que presenten sus hijos, como fiebre, pérdida de peso y apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones inexplicables, pues podría tratarse de cáncer infantil.Ante estos síntomas es necesario que los menores de edad sean valorados por médicos especialistas, pues el cáncer es una enfermedad caracterizada por el desarrollo de células anormales que crecen y se esparcen sin control en cualquier parte del cuerpo y puede aparecer en la niñez o adolescencia, si bien no es prevenible sí se puede detectar a tiempo y con ello dar mayor oportunidad de vida al paciente.Dijeron que, para poder enfrentar esta terrible enfermedad en los menores de edad, el IMSS en Veracruz Sur cuenta con uno de los Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN) en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 de Coatzacoalcos.En este lugar son atendidos niños con leucemia, linfoma, tumores del sistema nervioso central y otros tumores sólidos. De hecho, el objetivo de los OncoCREAN es acercar el servicio a los niños, evitando que viajen a otros estados a recibir la atención médica, de tal forma que las quimioterapias también son aplicadas en el nosocomio de Coatzacoalcos, Veracruz.Además de infantes veracruzanos también se da servicio a originarios de Tabasco y Oaxaca. El OncoCREAN en Coatzacoalcos del IMSS en Veracruz Sur cuenta con un área de hospitalización de seis camas y dos cuartos aislados, así como una sala de quimioterapia ambulatoria, además de personal médico y enfermería que se encargan de vigilar la salud de los pacientes.En el Hospital General Regional (HGR) No. 01 de Orizaba, también cuenta con el servicio de Oncología-Pediátrica que se une al OncoCREAN de Coatzacoalcos para dar atención oportuna a los niños.