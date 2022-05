Costará federalizar salud; hay “serias deficiencias” en hospitales de Veracruz

Una evaluación realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arrojó que 67 hospitales de segundo nivel en Veracruz podrán prestar este año servicios a quienes no cuentan con seguridad social.El director del IMSS, Zoé Robledo, manifestó que la evaluación realizada tuvo la participación de más de mil personas, donde además se encontró que los hospitales de 15 entidades, incluida Veracruz, presentan serias deficiencias a subsanar.Así, en conjunto, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz acumulan la falta de 106 mil 907 equipos médicos para atenciones de primero y segundo nivel.Igualmente, se encontró que se tienen que realizar mil 607 ampliaciones en los servicios de quirófano, consultorios, camas, residencias médicas y laboratorios.Los 15 Estados presentan un déficit de trabajadores de la salud, es decir médicos, enfermeras y paramédicos, por lo que se señaló la urgencia de contratar a 33 mil personas que cubran estas vacantes.En términos generales, el Gobierno Federal que busca ampliar la cobertura médica a las personas que no tienen seguridad social, se ha trazado que al final de este año sean 347 hospitales de segundo nivel los que sean habilitados para este fin.En el caso de Veracruz, se busca que sean 63 los que brinden este servicio, además de los ya ofrecidos en las mil 371 unidades de primer nivel, lo que llevarán a cabo con 7 mil 669 trabajadores de la salud.Robledo precisó que desde abril ya se empezaron a operar los sistemas estatales de salud, como el de Nayarit, dentro del programa IMSS-Bienestar que busca la federalización de este servicio.“En estas unidades de primer nivel ya se llevaron a cabo 125 acciones que van desde aquellas que tienen que ver con la imagen institucional pero también impermeabilizaciones; el cambio de mobiliarios y puertas, las bardas perimetrales”, dijo.Agregó que los hospitales también están siendo adecuados en áreas como quirófanos, farmacia y residencias médicas.Hasta la fecha, Robledo señaló que sólo es Nayarit la única entidad en donde ya se tomó el control de hospitales y seguirán en el corto plazo Tlaxcala y Colima.“Iremos informando no sólo cuáles Estados van entrando sino cómo van esos avances en la operación”, sostuvo al señalar que habrá certeza para todos los médicos, enfermeras y auxiliares de todas las áreas.Cabe recordar que en el caso de la entidad veracruzana, este 1° de mayo los trabajadores de la salud manifestaron, en el desfile por el día del trabajo, que sí están de acuerdo en trasladarse a una federalización del servicio.Sin embargo, advirtieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que lo harán siempre y cuando se respeten sus conquistas laborales y no se les despoje de sus representantes sindicales.