TARJETA INFORMATIVA





Respecto a la información publicada sobre la basura del Hospital de Especialidades No. 14, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del “Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, informa:



• La basura no corresponde a Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI).



• Los desechos permanecen dentro del patio de la Unidad Médica, por lo que no han invadido la vía pública y, por lo tanto, no hay afectación a terceras personas.



• Para almacenar la basura, se construyó un contenedor más grande en la parte posterior, sin embargo, este ha sido insuficiente.



• Se está a la espera de contratar una empresa local que solucione en forma transitoria el problema.



El Instituto Mexicano del Seguro Social refrenda su compromiso de salvaguardar la salud de sus trabajadores y sus derechohabientes.