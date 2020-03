IMSS dará incapacidad por COVID-19 a distancia; mandará kits

Para disminuir el número de contagios y no saturar los servicios de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará de manera histórica un permiso especial ante la contingencia del coronavirus y facilitará el trámite de incapacidad a personas con síntomas de COVID-19.



En la conferencia de prensa sobre COVID-19 en México, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, anunció que los derechohabientes que tengan síntomas del nuevo coronavirus podrán entrar a la app IMSS Digital y, a través de un cuestionario que debe responder, se decidirá si es candidato a ser paciente por coronavirus o no.



En caso de serlo, se le otorgará una incapacidad por 14 días y se enviará a su casa un equipo para que no se contagien familiares que consistirá en cubrebocas, alcohol gel, antiséptico y termómetro.



Hernández Ávila explicó que el permiso sigue la lógica de enfermedad general, por lo que, al darse una incapacidad de 14 días, el subsidio o el monto que se depositará a la cuenta de los derechohabientes será por 11 días y 60% de su sueldo, pero en caso de que sea personal de salud o alguien que contrajo el virus por riesgo de trabajo se le pagará desde el día uno, hasta el 14 con un salario completo.



“El permiso es de 14 días, pero se subsidian 11, digamos que es lo que manda la ley en términos de enfermedad general. Si es riesgo de trabajo se cubre desde el día 1 hasta los 14 días y el salario es completo, eso es si se contagia trabajando, pero esto es una medida para incentivar que nos quedemos en casa”.