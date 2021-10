IMSS exhorta a veracruzanas a practicarse el Papanicolaou

El coordinador de Salud Pública del IMSS en Veracruz Sur, Baldomero Vargas Brito, explicó que el cáncer cervicouterino inicia con lesiones celulares que no se pueden ver a simple vista en el cuello de la matriz y pueden no presentar síntomas durante varios años, por ello es importante realizarse el Papanicolau.Los factores de riesgo para cáncer cérvico uterino son: edad de 25 a 64 años, inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, infección cérvico vaginal por virus del papiloma humano, múltiples parejas sexuales (del hombre y de la mujer), tabaquismo, desnutrición, deficiencia de antioxidantes, pacientes con inmunodeficiencias y no tener antecedente de haberse practicado el estudio citológico (Papanicolaou).Esta prueba se realiza a mujeres de 25 a 64 años edad, se recomienda acudir posterior al periodo menstrual, de dos a tres días antes de la prueba no se deben usar tampones, espumas, cremas o lavados vaginales, y ni tener relaciones sexuales.El médico de profesión, dijo que esta prueba se realiza de manera segura, las primeras pruebas son anuales y de obtener dos resultados negativos, después se puede realizar cada tres años.Destacó la importancia de realizar este estudio, ya que se puede detectar el cáncer a tiempo y con tratamiento oportuno puede ser curable, así como llevar un estilo de vida activa y saludable para disminuir las prácticas sexuales de riesgo. "Esta prueba permite identificar la presencia de células malignas precursoras de esta enfermedad".