IMSS gestiona abasto de vacunas, pero escasez persiste en sector Salud estatal

Padres de familia y derechohabientes en general que tienen seguridad social en el IMSS ya tienen un respiro luego de que se conociera que hay vacunas para ser suministradas, no así quienes reciben su atención y aplicación del esquema en la Secretaría de Salud, pues hasta este fin de semana sigue el desabasto.



De acuerdo con lo informado por padres de infantes recién nacidos y de bebés que tienen meses de vida, no les han aplicado a sus vástagos las vacunas BCG para la tuberculosis y la del Hepatitis en los centros de salud, sin embargo esperan que este lunes al regresar el personal de la Secretaría de Salud a sus puestos de trabajo se hagan los pedidos y lleguen los biológicos para así comenzar a vacunar a los pequeños.



En tanto en el IMSS sí hay vacunas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), así ya podrán completar los esquemas de vacunación infantil.



En este sentido el coordinador de Salud Pública, Baldomero Vargas Brito, destacó que las vacunas ayudan a prevenir enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, por lo que es importante que la población infantil las reciba de acuerdo al esquema establecido, para favorecer su desarrollo físico.



Explicó que la triple viral (TV) ofrece protección contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis, y se debe aplicar a niñas y niños de un año, y el refuerzo a los seis años de edad.



La vacuna doble viral que inmuniza contra el sarampión y rubeola, deben recibirla los adolescentes que no tuvieron esquemas completos.



Destacó que las clínicas del Seguro Social en la región Sur de Veracruz cuentan con la vacuna BCG (anti tuberculosis), cuya dosis única se aplica al nacer; también para prevenir la hepatitis B, para los recién nacidos, a los dos, cuatro y seis meses de nacidos.



“Tenemos disposición de pentavalente acelular, DPT (difteria, tosferina y tétanos), rotavirus, neumocócica conjugada, para la población infantil”.



El médico también apuntó que para los adultos mayores de 65 años de edad, se cuenta con la vacuna contra el neumococo, cuya dosis es única; para las embarazadas, el Instituto aplica la TDPA (tétanos, difteria y tosferina) a partir de las 20 semanas de gestación.



Dijo que derivado de le emergencia sanitaria, no se llevó a cabo la Semana Nacional de Salud, sin embargo las acciones de vacunación se mantienen en las áreas de medicina preventiva, con los protocolos de seguridad dictados por las autoridades sanitarias, entre ellos los filtros sanitarios, la sana distancia y el uso de cubrebocas, encaminados a prevenir contagios de COVID-19.