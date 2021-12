IMSS insta a prevenir contagios de COVID-19 durante festividades

Aún y cuando se cuente con el esquema completo de vacunación es recomendable que la población en general mantenga las medidas preventivas, para evitar la propagación de la pandemia del SAR-CoV-2 durante la temporada invernal, ya que las bajas temperaturas son propicias para la incubación del virus.Esto lo informó Perla Yadhira González Andalón, coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, quien destacó que el hecho de tener el esquema completo de vacunación o la primera dosis, no exenta a la población de contagiarse o enfermedad.En entrevista, la especialista señaló que en cualquier reunión, por pequeña o grande que sea, supone un riesgo para la transmisión del COVID-19, por ello, es importante el continuar con las medidas preventivas, pues aunque gran parte de la población ya se encuentra vacunada no están exentos de contagiarse y enfermar.Refirió que trasladarse de una ciudad a otra utilizando cualquier transporte público como vehículos, autobuses o aviones, implica estar expuestos en lugares donde el virus se puede encontrar presente ya sea en el aire o en las superficies; para minimizar el riesgo de contagio, lo ideal es permanecer en casa con la familia nuclear con la cual se vive, recomendó la especialista en salud.“Si no se puede evitar realizar la visita o traslado a otra ciudad, se recomienda evitar reunirse en espacios pequeños y mal ventilados, evitar el estrechar manos o abrazarse y limitar la cantidad de asistentes tanto como sea posible, así como usar el cubrebocas cuando no se esté comiendo”, dijo González Andalón.Por último, la coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica recomendó realizar video llamada durante la cena y el brindis con los familiares lejanos y enviar los regalos virtuales o por paquetería (para evitar los viajes).