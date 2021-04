IMSS miente: no vacuna a personal, Sindicato reprime a quien se queje

Al exigir la vacuna contra la COVID-19, personal del salud de la Unidad de Medicina Familiar 66 en Xalapa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunciaron represalias por parte de su sindicato.



Lo anterior lo señaló, Eleazar Sebastián González Santos, médico de consulta externa familiar, quién también se sumó a la protesta de trabajadores del Instituto Veracruzano de Salud Mental y Cancerología la mañana de este domingo.



"Casi todo mundo piensa que ya estamos vacunados y es una gran mentira. No tenemos apoyo sindical. Hay compañeros que temen, tenemos miedo a represalias en caso de que nos manifestemos, por eso muchos compañeros no exigen ni dicen nada", dijo.



Señaló que después de la pasada manifestación en la Clínica 66, el Sindicato tomó cartas en el asunto, hasta llegar a la revisión de contratos.



"Le van a hacer revisiones en sus contratos debido a que se manifestaron en horarios de trabajo, cuando ya era el final de la jornada".



Criticó que al preguntar cuántos trabajadores de la salud faltan por inmunizar, no se les dé una respuesta clara y se trate la situación con hermetismo.



"Si le preguntan a los camilleros y enfermeras si ya los vacunaron, les van a decir que no, sólo se ha vacunado a un porcentaje del personal médico, pero a nosotros no. Yo estoy en la consulta externa y a nosotros nos han negado la vacuna por no ser de primera línea, imagínense que a los de primera línea no los han vacunado, nosotros no tenemos ni esperanza".



Detalló que a pesar de que cuentan con filtros en la entrada de la institución médica, las personas no respetan los protocolos aunque sepan que están contagiados.



Por lo anterior, urgió al Gobierno del Estado, dar celeridad a la inmunización de todo el personal de salud en la capital del Estado.