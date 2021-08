IMSS niega que Hospital 24 de Poza Rica haya negado atención a paciente

En relación a la supuesta negativa de atención del señor Gustavo “N” en el Hospital General de Zona número 24 de Poza Rica, Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa:



El 3 de agosto del 2021, se atendió al señor Gustavo “N” en el módulo de infecciones respiratorias del HGZ número 24, quien en ese momento presentaba una saturación de oxígeno del 97 por ciento, sin fiebre, hemodinámicamente estable, sin datos de dificultad respiratoria por lo que no requería de hospitalización y se dio de alta a su domicilio con tratamiento ambulatorio y cita abierta a urgencias.



El 10 de agosto nuevamente el señor Gustavo “N” fue llevado al módulo de atención respiratoria en ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) al área de urgencias COVID, lugar donde se le explicó a su familiar que debía de esperar un momento para habilitar una camilla con toma de oxígeno para su atención. Sin embargo, cuando ya estaba lista la camilla para su hospitalización, se buscó al paciente pero ya se lo habían llevado del lugar.



El 11 de agosto, se localizó al familiar del paciente para que llevara al señor Gustavo “N” al hospital para su ingreso y no aceptaron llevarlo en ese momento.



El 15 de agosto se recibió una llamada del CRUM, avisando que llevarían al señor Gustavo “N” al módulo respiratorio del HGZ número 24 para su valoración e ingreso hospitalario, hecho que ocurrió sin contratiempos.



Lamentablemente, el 16 de agosto el paciente falleció en la madrugada.



No se omite mencionar, que a ningún paciente se le ha negado la atención médica en el HGZ número 24.



El IMSS refrenda su compromiso de otorgar con oportunidad la atención médica a sus derechohabientes.