Personal médico de la clínica número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, bloquean la avenida Cuauhtémoc a la altura del caso para exigir a La dirección de este nosocomio los dote de material e insumos necesarios para atender a posibles casos de COVID 19.



Los quejosos señalaron que no cuentan cubrebocas guantes trajes especiales para atender a ciudadanos que pudieran estar contagiados de este virus que ha resultado fatal en varios países del mundo.



Por ello exigen a las autoridades dotarlos de los insumos necesarios para poder realizar su trabajo.



Aclararon que no se negaran a brindar el servicio médico al paciente a pesar de no contar con los insumos necesarios ya que están comprando los por su cuenta.



Información completa más tarde...