IMSS Orizaba niega que exija certificado de vacunación en consultas

Confusión ha generado entre los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la exigencia de su certificado de vacunación contra el COVID-19, que les han solicitado en algunas clínicas.Dentro de los testimonios, los derechohabientes aseguraron que en sus últimas consultas les han pedido este certificado y quienes no han podido presentarlo, les han exhortado para que en la próxima cita lo porten para poder recibir la atención.En algunas de las clínicas se colocaron anuncios sobre este tema, incluso con el código para poder ingresar a la página de Secretaría de Salud y obtener su certificado de vacunación contra el Coronavirus.Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Sur aseveró que esto no es verdad, que los pacientes podrán seguir recibiendo la atención porten o no este certificado, versión que se contrapone con lo que ya han experimentado algunos derechohabientes.A través de redes sociales también se ha puesto de manifiesto de parte de quienes reciben la atención en el IMSS esta situación, misma que dijeron debe de quedar clara para toda la derechohabiencia.