IMSS pide a mujeres atender cualquier sospecha por cáncer de mama

El coordinador de Salud Pública del IMSS en Veracruz Sur, Baldomero Vargas Brito, exhortó a las mujeres que presenten alguna irregularidad como: hundimiento, cambio de coloración y de aspecto en la piel de la mama, retracción del pezón o abultamiento, pues deben acudir con un especialista para una valoración completa.



‘’Es fundamental recordar que si hay una alteración en la mama no siempre significa que exista cáncer. Las pacientes no deben asustarse por este estudio, deben hacerlo un hábito para prevenir una afectación a futuro’’.



En este sentido hizo una invitación a las mujeres de entre 40 a 60 años a realizarse periódicamente una mastografía para prevenir anomalías y detectar de manera oportuna el cáncer de mama.



Explicó que la mastografía es un estudio de rayos X en el cuál se puede detectar alteraciones en las mamas derivado por el cáncer, un problema de salud pública y es la primera causa de muerte por neoplasia en México.



Y recomendó a asistir con vestimenta de dos piezas, esto con la finalidad de que cuando se haga el estudio se descubra sólo la parte superior de cuerpo. De igual forma, se pide no usar cremas, talcos, lociones o desodorantes, ya que el uso de estos puede alterar los resultados en este tamizaje.