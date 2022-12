IMSS podría construir otra clínica en Xalapa pero no tiene terreno

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con el recurso, pero no con el terreno en donde edificar un nuevo hospital para la derechohabiencia en la región de Xalapa, advirtió la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Camara de Diputados, Ivonne Cisneros Luján.Explicó que ante la falta de predios en el municipio de Xalapa, la legisladora no descartó alojar el proyecto en terrenos propiedad del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en Emiliano Zapata.“Hemos retomado el tema porque el IMSS sí tiene el presupuesto para hacer el hospital, el problema es el terreno y no hay terrenos municipales” abundó.Por lo anterior Cisneros Lujan inició gestiones con el alcalde de Emiliano Zapata, Erick Ruiz, para trasladar dicho proyecto en aquella demarcación conurbada con la Capital.“El IPE tiene unos terrenos que podrían ser viables en Emiliano Zapata pero obviamente el IPE no los puede donar para el IMSS porque son propiedad de los trabajadores que somos derechohabientes del IPE y estamos viendo que pueda ser en dación de pago”.Recordó que el IMSS proporciona los servicios de seguridad social a los pensionados y jubilados del IPE a cambio de un pago mensual.Cisneros Luján proyectó que el hospital propuesto para Xalapa pueda ofrecer 144 camas, aunque todo dependerá del terreno donde se pueda construir.