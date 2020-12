IMSS reconoce a personal de hospitales reconvertidos para COVID en Veracruz

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un reconocimiento al personal de salud de hospitales galardonados con la Condecoración “Miguel Hidalgo en Veracruz”.



El premio consistió en una placa metálica para los hospitales reconvertidos donde se atendió a pacientes con COVID-19.



El premio lo otorgó el Estado Mexicano al personal médico y de enfermería del Sector Salud por su heroísmo, entrega profesional y servicios prestados a la patria durante la emergencia sanitaria por COVID-19.



Los hospitales galardonados con dicha presea son los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa; el No. 24, en Poza Rica; el No. 36, en Cardel; el No. 50, En Lerdo de Tejada; y el No. 71, en Veracruz; también fueron reconocidos los Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS Bienestar de Chicontepec, Papantla y Plan de Arroyos.



Las placas de condecoración se colocarán en los hospitales como constancia y reconocimiento al personal de las diferentes categorías que han participado incansablemente para brindar atención a la población en estos tiempos de pandemia.