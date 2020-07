IMSS reconoce error: entregó cadáver equivocado a familia, en Coatzacoalcos

Luego de que una mujer denunciara que el cadáver de su esposo se “perdió” dentro del Hospital General de Zona número 36 de Coatzacoalcos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que cometió un error y entregó el cuerpo a la familia equivocada.



A través de una tarjeta informativa, el IMSS se disculpó por lo ocurrido y aseguró que busca la manera de mediar la situación entre las familias involucradas, además sostuvo que se trata de la primera vez que ocurre una situación así.



“El IMSS reitera la disculpa a la familia del señor Ángel “N” por la situación generada y reitera su compromiso a dar trato digno a los cuerpos con base en el ‘Lineamiento de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 en México’, aplicable para todo el Sector Salud, a fin de que esta situación que ocurre por primera vez no vuelva a suceder”, dice el texto.



La institución detalló que fue el sábado 4 de julio cuando se registraron dos decesos en el Hospital General de Zona número 36, entre ellos el del señor Ángel “N” a las 11:50 horas y se avisó de inmediato a sus familiares; mientras que el otro fallecimiento se registró por la tarde.



Agregó que la funeraria contratada por la familia de Ángel “N” no tenía disponibilidad para dar servicio el mismo sábado sino hasta el lunes, por lo que el cuerpo permaneció en el mortuorio del nosocomio.



Fue la noche del sábado que se presentaron los deudos del segundo paciente fallecido —el de la tarde— pero reconocieron el cuerpo de Ángel “N” como su familiar, por lo que se les entregó.



El lunes 6 de julio, se presentó la esposa de Ángel “N” para solicitar su cuerpo pero no reconoció como su familiar los restos que permanecen en el mortuorio; por lo que los directivos investigaron los hechos y llegaron a la conclusión de que hubo una errónea identificación de cuerpos por parte de los deudos de la persona que falleció el mismo día por la tarde.



Ante eso, las autoridades del IMSS en Veracruz Sur realizan trabajos de mediación entre las familias involucradas, a fin de llevar a buen término el intercambio de los restos fúnebres.