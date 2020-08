IMSS “reparte” consultas de especialidades entre clínicas de Córdoba y Orizaba

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer que el servicio de cardiología y traumatología brinda consultas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 en Orizaba y sólo de cardiología en la UMF No. 64, en Córdoba.



En este sentido, el director de la UMF No. 1, Alejandro Navarrete Gatica, indicó que derivado del decreto de la Fase III de la emergencia sanitaria por COVID-19 y a fin de disminuir riesgos de contagio entre los derechohabientes, se suspendieron las consultas de determinadas especialidades en el Hospital General Regional (HGR) en Orizaba.



Pero que semanas atrás, previo acuerdo entre las autoridades de la Delegación Veracruz Sur y de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se reanudó la otorgación de las consultas de cardiología y traumatología en beneficio de derechohabientes en control.



“A la fecha suman poco más de 500 las atenciones otorgadas en estas especialidades, a fin de garantizar la continuidad de sus tratamientos”, apuntó Navarrete Gatica.



Por su parte, la directora de la UMF No. 64, en Córdoba, Mariana Torres Carro, informó que desde el pasado jueves 6 de agosto, brindan consultas en traumatología, de 8:00 a 14:00 horas.



Dichas actividades se realizan bajo los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias: sana distancia, cero aglomeraciones, funcionamiento de filtros de acceso, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y estornudo de etiqueta.



Es de mencionar que sólo se pide la asistencia del paciente, a menos que requiera apoyo para deambular se le permite que alguien ingrese con él.