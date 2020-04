IMSS Veracruz hacía trabajar a enfermera pese a condición de peligro; tuvo que ampararse

Para poder irse a su casa y no trabajar debido a que está en riesgo por su condición de salud ante la pandemia de coronavirus, una enfermera de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, en la ciudad de Veracruz, tuvo que tramitar un amparo contra la Dirección del Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS).Esto quedó registrado en el expediente 242/2020-II del Juzgado Sexto de Distrito, admitiéndose este martes 21 de abril, el recurso presentado por la trabajadora del nosocomio ubicado en la avenida Cuauhtémoc, concediéndole el Juez la suspensión de plano del acto reclamado.Se decretó que la enfermera tiene licencia de irse a su casa con todos sus derechos laborales, salario y prestaciones. Justificado por el hecho de ser persona con mayor riego de complicaciones en el caso de contraer el COVID-19, debido a padecer una enfermedad crónica.Previamente, la enfermera había denunciado por redes sociales que ya había solicitado a sus jefes directos la licencia para hacer cuarentena en casa y no exponer su salud y la de su familia pero se infiere que le fue negada dicha petición, por lo que tuvo que recurrir a instancias legales.“Desde el día 6 del presente mes, solicité mi evaluación por enfermedad crónica y es la fecha en que no me extienden mi documento de encontrarme en condiciones para laborar o no, sin embargo, me ha sometido a una serie de estudios e incluso me internó en el área de urgencias por más de ocho horas por estar descompensada”, publicó en Facebook.Hasta este martes que le admitieron el amparo, denunció estuvo trabajando expuesta al contagio y comprando por sí misma su equipo de protección.