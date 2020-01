IMSS Veracruz Norte niega desabasto de medicamentos

No hay desabasto de medicamentos retrovirales ni oncológicos, aseguró el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Veracruz Norte, Filiberto linaldi Yepez.



Explicó que se encuentran en un proceso de transición de medicamentos más vanguardistas y actualizados para beneficio de los pacientes pero reiteró que no ha habido desabasto de estos insumos.



"El Instituto está a la vanguardia de retrovirales de primera y segunda generación. Se están evaluando a los pacientes de manera particular y se está migrando en medicamentos para darles medicinas vanguardistas. Como tal no hay desabasto, estamos migrando de un medicamento a otro", dijo.



Negó que durante este proceso de migración de medicamentos, los pacientes se queden sin sus medicinas.



Por otra parte, mencionó que el IMSS colabora con el INSABI en tres hospitales de esta dependencia en los nosocomios de Chicotepec, Papantla y Plan de Arroyo, así como las mas de 300 clínicas rurales que tiene esta dependencia.