IMSS Veracruz-Norte registra atraso de 15 días en el abasto de material de curación

El delegado de Veracruz-Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, Candelario Pérez Alvarado, admitió que la dependencia carga con un atraso de quince días con el abasto de material de curación.



Aunque lo anterior, lo adjudicó a problemas de entrega y no de adquisiciones de los insumos.



"Donde tuvimos más problema fue en material de curación, por efectos de que el logístico no entregó en tiempo y forma, aunque tenemos cinco meses por anticipado en las bodegas y nos permite ir atendiendo donde los hospitales hagan falta", aseguró.



Indicó que el siete por ciento de desabasto se debe a problemas de logística, "y traemos quince días de retraso, (...) ya está en los almacenes de México y nuestro problema es con lo logístico, que no se ha concretado la entrega de este".



Aseguró que en Veracruz-Norte el abasto asciende a 93.3 por ciento en almacenes, y en los próximos diez días, se prevé actualizar dicha cifra a un 99 por ciento.



Lo anterior, en base a un acuerdo firmado un día antes en las oficinas centrales de Ciudad de México para concluir la logística de medicamentos, y algunos más adquiridos de manera emergente por el Seguro Social.



"Nosotros compramos de forma emergente para atender la receta y porque en el IMSS Veracruz Norte atendemos más de 27 mil recetas diarias", sostuvo.



Aclaró que a diferencia de otras instituciones públicas no ha habido atraso en el medicamento oncológico.



"Sí tenemos abasto, el Instituto logró hacer compras en su momento, y nos permite mantener el proceso de atención", finalizó.