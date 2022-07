IMSS Veracruz Sur ha perdido a 62 trabajadores durante pandemia

El secretario general de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, reveló que durante esta pandemia 62 trabajadores del IMSS en Veracruz Sur murieron por complicaciones propias del coronavirus."No se imaginan para los trabajadores de todas las categorías y de todo nivel, lo triste que es ver morir a alguien, y peor compañeros de nosotros, por eso tenemos que cuidarnos".Agregó que es importante aplicar medidas preventivas cada uno y hacer lo propio con la familia, incluso apuntó que el país y el Estado depende de las precauciones de cada persona."Pedimos que la gente guarde la sana distancia y use el cubrebocas porque está repuntando el número de casos. Tenemos ya en los hospitales gente, no tengo el número porque como secretario general no tengo los datos, el encargado de darlos sería el vocero de la Delegación".Consideró que es lógico ver mucha gente en la calle, en plazas comerciales, mercados, tiendas, parques, pues fue largo el tiempo de encierro y este afectó aumentando la neurosis depresiva, de angustia, incluso gente que llegó al intento y otros que concretaron el suicidio.El dirigente confío en que tras la vacunación para diferentes sectores de la población, a pesar de que se presenten muchos casos en esa quinta ola, la gente no se agrave y sobre todo no muera pues de alguna forma la inmunización protege.